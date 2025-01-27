Türkiye’de yaşayan İtalyan şef Andrea Minguzzi kimdir?

Andrea Minguzzi, İstanbul'da tanınmış bir İtalyan restoranının şefidir. Eşi çellist Yasemin Akıncılar ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Andrea Minguzzi, İstanbul'da düzenlenen çeşitli gastronomi etkinliklerine katılmaktadır. Örneğin, Shangri-La Bosphorus İstanbul'da düzenlenen Shang Brunch Vol.3 etkinliğinde, Eataly Executive Şefi olarak taze gitar spagetti, dana carpaccio, stracciatella peynirli kırmızı karides, porçini mantarlı tuzlu tart ve tuzlu kabukta levrek gibi lezzetler sunmuştur.



Ayrıca, 2014 yılında "Good Fellas/İyi Dostlar" konseptli bir buluşmada, Andrea Minguzzi, Fransız Konsolosluğu'nun baş şefi olarak İstanbul'daki meslektaşlarıyla mutfağını paylaşmıştır.



Andrea Minguzzi'nin gastronomi dünyasındaki çalışmaları ve etkinliklere katılımı, İstanbul'da İtalyan mutfağının tanıtımına katkı sağlamaktadır.