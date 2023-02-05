Türkiye'de yaşıyordu: 22 yaşındaki Iraklı Youtuber babası tarafından öldürüldü

Türkiye'de yaşayan 22 yaşındaki Iraklı Youtuber Tiba al-Ali, ailesini ziyaret için gittiği Irak'ın Divaniye kentinde babası tarafından öldürüldü.

Türkiye'de yaşıyordu: 22 yaşındaki Iraklı Youtuber babası tarafından öldürüldü

’de yaşayan Youtuber Tiba al-Ali (22), ’taki ailesini ziyareti sırasında 31 Ocak’ta babası tarafından öldürüldü.

2017’den itibaren Türkiye’de yaşayan Youtuber Tiba al-Ali ailesini ziyaret için Irak’ın Divaniye kentine gelmişti.

Genç kızın 31 Ocak’ta babası tarafından öldürülmesinin ardından bölgede protestolar başladı. Sivil toplum kuruluşları, failin cezalandırılması için çağrı yaptı.

Türkiye'de yaşıyordu: 22 yaşındaki Iraklı Youtuber babası tarafından öldürüldü - 1

BABA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saad Maan dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tiba al-Ali ile ailesi arasında arabuluculuk yaptıklarını, tarafları bir araya getirdiklerini, tavsiyeler ve çözüm önerileri sunduklarını belirtti.

Sözcü Maan, iki tarafın da olumlu yaklaşım sergilediğini ve tarafların tekrar buluşmasını beklerken Tiba al-Ali’nin öldürülmesinin kendilerini şaşırttığını vurguladı.

Al-Ali’nin babasının polis merkezine gelerek cinayeti itiraf ettiğini belirten Sözcü, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. 

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