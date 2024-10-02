Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı, Kente Dair rapor dizisi kapsamında Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılık raporu yayımladı.

SON 5 YILDA YAŞLI NÜFUSU ARTTI



Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’de yaşlı nüfus 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken 2023 yılında bu sayı, 8 milyon 722 bin 806 oldu. Son beş yılda Türkiye’de yaşlı nüfus yüzde 21,4 oranında arttı.



YAŞLI NÜFUSUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP



Rapora göre, Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun oranına bakıldığında yüzde 20,04 ile birinci sırada Sinop yer alırken ikinci sırada yüzde 19,46 ile Kastamonu, üçüncü sırada yüzde 18,34 ile Giresun, dördüncü sırada yüzde 18,11 ile Artvin, beşinci sırada yüzde 17,09 ile Çankırı, altıncı sırada ise yüzde 16,89 ile Balıkesir yer alıyor. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak öne çıktı.



EN FAZLA TEK YAŞAYAN YAŞLI NÜFUSU BALIKESİR'DE



Türkiye’de 2023 yılında toplam 26 milyon 309 bin 332 haneden 6 milyon 458 bin 465’inde yaşlı bireyin yaşadığının açıklandığı raporda, hanelerin yüzde 24,5’inde en az bir yaşlı birey bulunduğu belirtildi. En az bir yaşlı birey bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında yüzde 34,4 ile Balıkesir oldu.