Türkiye'de 10 bin 256 çocuk koruyucu aileleriyle birlikte

Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde yaptığı açıklamada "Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum" dedi.

Çocukların ailelerin gözetiminde ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyümelerinin önemli olduğunu söyleyen Göktaş, bunun için destekleyici hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı.

Göktaş, 2002 yılında 500 koruyucu aile varken sayının bugün 8 bin 547'ye ulaştığını açıkladı.



Bakan Göktaş ailelere çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre aylık 8 bin 515 lira destek sağladıklarını anlatırken "Koruyucu Aile Akademisi"nde eğitim vereceklerini de söyledi.

