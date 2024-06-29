Türkiye'de 10 bin 256 çocuk koruyucu aileleriyle birlikte

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Göktaş, Türkiye'de 10 bin 256 çocuğun koruyucu ailelerle birlikte olduğunu söyledi.

Türkiye'de 10 bin 256 çocuk koruyucu aileleriyle birlikte

Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Günü'nde yaptığı açıklamada "Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum" dedi. 

Çocukların ailelerin gözetiminde ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyümelerinin önemli olduğunu söyleyen Göktaş, bunun için destekleyici hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı.

Göktaş, 2002 yılında 500 koruyucu aile varken sayının bugün 8 bin 547'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Göktaş ailelere çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre aylık 8 bin 515 lira destek sağladıklarını anlatırken "Koruyucu Aile Akademisi"nde eğitim vereceklerini de söyledi.

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