Türkiye'deki barajların doluluk oranında son durum: Üç büyükşehirin ne kadar suyu kaldı?
Aşırı sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarının ardından Türkiye'nin barajlarındaki doluluk oranı geçen seneye oranla azaldı. İstanbul'da 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi.
Türkiye, kuraklıkla mücadele ediyor.
Sıcak havanın etkisiyle barajlardaki su buharlaştı ve doluluk oranları düştü.
GEÇEN SENEYE ORANLA YÜZDE 27,7 AZALDI
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede "su yılı" olarak tanımlanan 1 Ekim 2024-12 Ağustos 2025 döneminde yağışlar, ortalamanın altına gerçekleşti. Söz konusu tarihlerde yağışlar, bir önceki döneme göre yüzde 27,7 azaldı.
Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki (göller hariç) aktif depolama miktarı 12 Ağustos itibarıyla 39,8 milyar metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl aynı dönemde 49,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.
Son 5 yıllık döneme bakıldığında barajlardaki doluluk oranının dalgalı seyir izlediği görüldü. Barajlardaki doluluk oranı, ağustos aylarında 2020'de yüzde 51,1, 2021'de yüzde 31,9, 2022'de yüzde 39,3 ve 2023'te yüzde 49,9 seviyesinde tespit edilmişti.
BİR YILDA YÜZDE 10,7'LİK DÜŞÜŞ
Barajlardaki aktif doluluk oranı 2024'te yüzde 52,9 olurken, bir yılda 10,7 puan azalarak yüzde 42,2'ye geriledi.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM
DSİ tarafından üç büyük kentin barajlarındaki doluluk oranı da tespit edildi.
İSTANBUL'UN 4 AYLIK SUYU KALDI
Buna göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 54,9 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 48,1'e düştü. Bu doluluk oranıyla İstanbul'un 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi.
ANKARA'DA CİDDİ DÜŞÜŞ
Ankara barajlarındaki doluluk oranı da geçen yıl yüzde 32,8 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 9,3'e kadar geriledi. Bu doluluk oranına göre başkentte üç aylık içme suyu kaldı.
İZMİR'İN İKİ AYLIK SUYU KALDI
İzmir'deki barajların doluluk oranı da yüzde 13,2'den yüzde 4,1'e düştü. Buna göre İzmir barajlarında iki aylık içme suyu bulunuyor.
