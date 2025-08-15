Türkiye'deki barajların doluluk oranında son durum: Üç büyükşehirin ne kadar suyu kaldı?

GEÇEN SENEYE ORANLA YÜZDE 27,7 AZALDI Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede "su yılı" olarak tanımlanan 1 Ekim 2024-12 Ağustos 2025 döneminde yağışlar, ortalamanın altına gerçekleşti. Söz konusu tarihlerde yağışlar, bir önceki döneme göre yüzde 27,7 azaldı. Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki (göller hariç) aktif depolama miktarı 12 Ağustos itibarıyla 39,8 milyar metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl aynı dönemde 49,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Son 5 yıllık döneme bakıldığında barajlardaki doluluk oranının dalgalı seyir izlediği görüldü. Barajlardaki doluluk oranı, ağustos aylarında 2020'de yüzde 51,1, 2021'de yüzde 31,9, 2022'de yüzde 39,3 ve 2023'te yüzde 49,9 seviyesinde tespit edilmişti.

Barajların doluluk oranını aşırı sıcaklar ve buharlaşma tehdit ediyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM



DSİ tarafından üç büyük kentin barajlarındaki doluluk oranı da tespit edildi.

İSTANBUL'UN 4 AYLIK SUYU KALDI



Buna göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 54,9 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 48,1'e düştü. Bu doluluk oranıyla İstanbul'un 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi.

ANKARA'DA CİDDİ DÜŞÜŞ



Ankara barajlarındaki doluluk oranı da geçen yıl yüzde 32,8 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 9,3'e kadar geriledi. Bu doluluk oranına göre başkentte üç aylık içme suyu kaldı.

İZMİR'İN İKİ AYLIK SUYU KALDI



İzmir'deki barajların doluluk oranı da yüzde 13,2'den yüzde 4,1'e düştü. Buna göre İzmir barajlarında iki aylık içme suyu bulunuyor.

