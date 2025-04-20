Türkiye'deki çete Almanları dolandırdı, dev vurgundan Cehennem Melekleri çıktı!
Türkiye'de faaliyet gösteren telefon dolandırıcıları aynı yöntemi bu kez Almanya'ya taşıyıp Alman vatandaşlarını dolandırdı. Alman makamlarının şikayetiyle başlayan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu yöntemle 122 milyon lira vurgun yaptıkları belirlenen çete üyelerinden birinin Hells Angels (Cehennem Melekleri) grubuyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Haber: Tugay Saday
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez kullandıkları yöntemi sınır ötesine taşıdı ve Alman vatandaşlarını dolandırdı.
Yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yapan 10 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında, 2014 yılında Berlin'de işlenen bir cinayete karışan ve kırmızı bültenle aranan Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi de var.
İLERİ DÜZEYDE ALMANCA BİLİYORLAR
İleri düzeyde Almanca bilen çete üyeleri, özellikle aradıkları yaşlı kişilere kendilerini polis olarak tanıttılar.
Dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri mağdurlara, Almanya'da bilinen suç örgütleriyle irtibatlı olduklarını söylediler ve Türkiye'deki sistemin aynısını uyguladılar.
122 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR
Kullandıkları yöntem işe yaradı, 46 Alman vatandaşından yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yaptılar.
Tuzağa düştüklerini fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Alman polisi, çetenin bir ayağının Türkiye'de olduğunu belirledi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Alman adli makamları, İstanbul polisiyle irtibata geçti, koordineli çalışma başlatıldı.
Paraların transfer edildiği çete üyeleri belirlenince eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Şüphelilerden birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Bu ismin, Berlin'de işlenen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
GEÇMİŞLERİ İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINA DAYANIYOR
Hells Angel yani Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor.
Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.
Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu.
İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.
Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.
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