Türkiye'deki çete Almanları dolandırdı, dev vurgundan Cehennem Melekleri çıktı!

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Haber: Tugay Saday Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez kullandıkları yöntemi sınır ötesine taşıdı ve Alman vatandaşlarını dolandırdı. Yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yapan 10 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, 2014 yılında Berlin'de işlenen bir cinayete karışan ve kırmızı bültenle aranan Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi de var.

Eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı

İLERİ DÜZEYDE ALMANCA BİLİYORLAR



İleri düzeyde Almanca bilen çete üyeleri, özellikle aradıkları yaşlı kişilere kendilerini polis olarak tanıttılar. Dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri mağdurlara, Almanya'da bilinen suç örgütleriyle irtibatlı olduklarını söylediler ve Türkiye'deki sistemin aynısını uyguladılar.

Operasyonda yüklü miktarda döviz ele geçirildi

122 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR Kullandıkları yöntem işe yaradı, 46 Alman vatandaşından yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yaptılar. Tuzağa düştüklerini fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Alman polisi, çetenin bir ayağının Türkiye'de olduğunu belirledi. 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Alman adli makamları, İstanbul polisiyle irtibata geçti, koordineli çalışma başlatıldı. Paraların transfer edildiği çete üyeleri belirlenince eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan biri, Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili aranıyor

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU Şüphelilerden birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu belirlendi. Bu ismin, Berlin'de işlenen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Cehennem Melekleri, Avrupa'da da güvenlik güçlerinin takibinde