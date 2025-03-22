Türkiye'deki gösterilerde kaydedildiği öne sürülen görüntülere yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.



İddiaya konu görüntülerin, Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan taramalar sonucunda bahse konu görüntülerin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül 2024'te Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

