Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor

İsrail'in Gazze’de bir hastaneyi vurmasıyla başlayan protestoların ardından İstanbul’daki bazı İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor.

Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor

İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, 'deki vatandaşlarına dün yaptığı açıklamayla Türkiye'yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bugün ise Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde Havalimanı'na indi.

Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçerek uçağın kapısına gitti. Burada yapılan güvenlik kontrolünün ardından yolcular uçağa alındı ve uçak 19.30'da İstanbul'dan havalandı. Öte yandan İsrail vatandaşları için El Al Havayolları'na ait ikinci bir uçağın ise 22.00 sıralarında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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