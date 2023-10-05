Türkiye'deki kayıtlı yabancı sayısı açıklandı | Yüzde 70'i Suriyeli

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de 28 Eylül 2023 itibarıyla yasal olarak 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunduğunu, bunların 3 milyon 279 bin 152'sinin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu söyledi.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.



Toplantıda Atilla Toros, düzensiz göç ile mücadele, Türkiye'de bulunan göçmenler, göç ve uyum politikaları ile sığınmacılar ve gönüllü geri dönüş süreçlerine ilişkin sunum yaptı.



Toros, tüm dünyayı etkileyen göç hareketlerinden Türkiye'nin de coğrafi konumu ve bölgedeki sosyo-ekonomik gücü nedeniyle etkilendiğinin altını çizdi.



Yasal olarak Türkiye'de kalan yabancılarla ilgili bilgileri paylaşan Toros, şunları kaydetti:



"Ülkemizde 28 Eylül 2023 itibarıyla yasal olarak 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 70'ini geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup, halihazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici koruma altındadır. Ülkemizde öğrenim, turizm, yatırım, çalışma ve ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izniyle kalmaktadır. Bunun yanında ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır."



76 BİNDEN FAZLA GİRİŞ ENGELLENDİ

Jeopolitik konum ve artan ekonomik gücün, Türkiye'ye yönelik göç hareketleri için düzensiz göçmenler açısından bir çekim unsuru haline gelebildiğini belirten Toros, şöyle devam etti:



"Fiziki tedbirlerin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığımızın sınırlarda uyguladığı yoğun tedbirler sonucunda 1 Haziran 2023'ten bu yana 76 bin 494 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla ülkemize girişi engellenmiştir."

DÜZENSİZ GÖÇTE İSTANBUL MODELİ



Atilla Toros, düzensiz göçle mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "İstanbul Modeli" projesinin 1 Aralık'tan itibaren tüm illerde uygulanmaya başlanacağını bildirdi.



İstanbul Modeli sayesinde kolluk birimlerinin, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri yabancılara sahada öncelikli olarak kimlik kontrolü yaptığını, bir sorun çıkması durumunda mobil göç merkezlerinden detaylı bilgi talep edildiğini aktaran Toros, yasal olarak Türkiye'de kalması konusunda hakkı bulunmayan yabancıların tespit edilmesiyle sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

4 İLE DAHA MOBİL GÖÇ NOKTASI



Söz konusu modelin 19 Temmuz'da İstanbul'da hayata geçirildiğini, ilk olarak 20 olan mobil göç noktasının 38'e çıkarıldığını söyleyen Toros, 1 Ekim itibarıyla Adana, Ankara, Bursa ve İzmir'de de mobil göç noktaları kurduklarını anlattı.

1 ARALIKTAN İTİBAREN TÜM ÜLKEDE UYGULANACAK



Uygulamanın 1 Kasım itibarıyla tüm büyükşehirlerde, 1 Aralık itibarıyla da tüm Türkiye'de hayata geçirileceğini açıklayan Toros, "Türkiye genelinde 1 Haziran-29 Eylül arasında 105 bin 323 düzensiz göçmen yakalandı. Bunun 40 bin 417'si İstanbul'da. Bunlar çok ciddi sayılar." dedi.

600 BİNE YAKIN SURİYELİ DÖNDÜ



Toros, Suriyelilerin geri dönüşleri için sınır ötesinde kurulan yerleşim yerlerindeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu çalışmalar neticesinde sınırlarımızın hemen ötesinde bekleyen potansiyel bir göçün de orada tutulabildiğini çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Suriye'nin kuzeyine şu ana kadar 583 bin 618 Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef olarak göstermiş olduğu 1 milyon Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.



Toros, bu yıl kolluk birimlerince gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 786 göçmen kaçakçısının yakalandığını da sözlerine ekledi.



