Türkiye'deki konutların yarısında Zorunlu Deprem Sigortası yok

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi derin izler bıraktı.



Söz konusu depremden bu yana geçen 26 yılda, Türkiye çok sayıda depremle karşı karşıya kaldı. Son yıllarda ise başta Kahramanmaraş merkezli depremler ile 23 Nisan'da İstanbul'da ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler olmak üzere dahil pek çok deprem yaşandı.

Bu olaylar hem ülke genelinde hem de etkilenen bölgelerde Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini bir kez daha hatırlattı.



EN FAZLA DASK'LI MARMARA'DA

DASK verilerine göre, Türkiye genelinde 20 milyon 32 bin konut bulunurken Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yürürlükteki poliçe sayısı 11 milyon 491 bin oldu. Böylece ülke genelinde DASK'lılık yüzde 57 seviyesine ulaştı.



Türkiye'de en yoğun kentleşmenin yaşandığı Marmara Bölgesi yüzde 65 ile 6 milyon 840 bin poliçeyle deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu.



Marmara Bölgesini yüzde 61 ile Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 57 ile Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 56 ile Akdeniz Bölgesi ve yüzde 50 ile İç Anadolu Bölgesi izledi. En düşük deprem sigortası oranı ise yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi'nde görüldü.



SİGORTA ORANI EN DÜŞÜK İL GÜMÜŞHANE

Sigortalılık oranının en düşük olduğu il yüzde 30 ile Gümüşhane oldu. Onu sırasıyla yüzde 33 ile Rize, yüzde 35 ile Bayburt, yüzde 36 ile Kırıkkale izledi.



25 yıldır yürürlükte olan Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi. Yeterli görülmeyen sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.



ORAN ARTTI

Elazığ’da 2020'deki deprem öncesinde yüzde 35 olan sigortalılık oranı, depremden sonraki ilk bir yıl içinde yüzde 52’ye yükselirken, İzmir’de 2020 depremi sonrasında bu oran yüzde 56,8’den yüzde 63’e çıktı. Ege Bölgesi genelinde ise bu oran yüzde 54’ten yüzde 59’a ulaştı.



Kahramanmaraş merkezli 2023 depremleri sonrası ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sigortalılık oranı yüzde 50’den yüzde 57’ye yükseldi.

YÜZDE 20 ORANINDA İNDİRİM



Ağustos 2025 itibarıyla poliçelerin genel yenileme oranı yüzde 60 olurken, vatandaşların yenileme motivasyonunu artırmak amacıyla poliçelerini düzenli olarak yenileyenlere yüzde 20 yenileme indirimi yapılıyor.

Bu sayede, hem sigortalılık oranının sürdürülebilirliğini sağlamak hem de vatandaşların sürekli olarak finansal güvence altında olması hedefleniyor.