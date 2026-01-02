Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.



Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 543 bin 301 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 922 bin 757 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 498 bin 21, İYİ Partinin 391 bin 731, DEM Partinin 16 bin 228, Saadet Partisinin 314 bin 86 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 652 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Partinin 309 bin 27, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 125 bin 962, Büyük Birlik Partisinin ise 113 bin 675 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 3 bin 668.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anahtar Parti 105 bin 342, Anavatan Partisi 22 bin 517, Gelecek Partisi 60 bin 494, Türkiye İşçi Partisi 35 bin 547, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 9, Vatan Partisi 12 bin 311, Zafer Partisi 71 bin 84, Demokratik Sol Parti 22 bin 763, Hür Dava Partisi 15 bin 949, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 450.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ile temmuz aylarının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.