Türkiye’den 12 ülkenin İsrail'e yönelik yaptırım kararına destek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülkenin girişiminin desteklendiği belirtildi.

İsrail ’in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabalarının giderek yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin sistematik bir işgal politikasına dönüştüğü ve Filistin Devleti’nin varlığını tehdit eder noktaya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yerleşimci şiddetinin “etnik temizlik boyutuna vardığı” belirtilerek, İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için İsrail’in işgal faaliyetlerine gerekli tepkinin gösterilmesinin temel koşul haline geldiği ifade edildi.

Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine benzer kararlar alma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye , 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir.”