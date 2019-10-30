Türkiye'den, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen iki tasarıya tepki

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören iki tasarıya Ankara'dan tepkiler gecikmedi.

OKTAY: KARAR MUTABAKATIN RUHUNA AYKIRI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Hiçbir yaptırım kararının Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı verdiği haklı mücadeleyi durduramayacağını vurgulayan Oktay, tarihi hadiselerin, parlamento sıralarında ideolojiler ışığında değil, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bilimin ışığında ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:



"Zamanlaması hepimizi düşündüren bu yanlı tehditlere boyun eğmeyecek, ne terörle mücadelemize ne de tarihimize kara çaldırmayacağız.



ABD Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanarak Senato'ya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır.



Türkiye teröre karşı haklı mücadelesinde başarılı olup dik durdukça ne yazık ki ülkemizi hedef alan iftira kampanyaları yoğunlaşmaktadır."

ÇAVUŞOĞLU: SEBEBİ SURİYE'DE OYUNU BOZMAMIZDIR

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin, ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde Ermeni soykırımı tasarısının kabul edilmesine ilişkin sorularını cevapladı.



Karar tasarısının kabul edilmesinin zamanlamasının ilginç olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sözde soykırımla ilgili karar bazı basın organlarında da yer alıyor; Yasa tasarısı değil, bir karar. Dolayısıyla ABD yönetiminin de teyit ettiği gibi hiçbir bağlayıcılığı yok. 'Hiçbir bağlayıcılığı yok' diye alınan karara göz yumacak değiliz. Zaten tepkimizi ortaya koyduk" diye konuştu.



Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebinin, Türkiye'nin Suriye'de oyunu bozması olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Attığımız adımlarla, yaptığımız hamlelerle önce sahada, sonra masada hem ABD ile hem Rusya ile vardığımız mutabakatlarla da bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Başka bir izahı yok" değerlendirmesinde bulundu.



Yıllardır böyle bir karar tasarısının ABD'de, Temsilciler Meclisi ya da Senato tarafından hiç kabul edilmediğine dikkati çeken Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti iktidarları döneminde de daha önce böyle bir şeyin olmadığını, bunun hep Demokles'in kılıcı gibi tutulduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Yok hükmünde olan bir kararın hukuki olarak da hiçbir neticesi yoktur. Sadece ABD gibi bir ülkenin içine düştüğü durum bakımından da gerçekten ibretliktir. Biz bunu zaten külliyen reddettik ve 'yok hükmünde' olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi, hem beklentilerimizi söyledik. Daha önce zaten yönetimle görüşmelerimiz olmuştu, gerek Dışişleri Bakanı ile gerek ulusal güvenlik danışmanı ile. Gördük ki onların da şu anda Amerika'daki iç siyaset sebebiyle Temsilciler Meclisi üzerinde yapabilecekleri bir şey yok. Herkes kendi derdinde zaten. Dolayısıyla böyle bir döneme denk geldi. Bunu öyle çok fazla uzatıp da büyütmeye veya kafamıza takmaya gerek yok. 'Yok hükmünde' olan bir karardır.



Burada ABD yönetiminin tutumu önemli. Daha önce bazı ülkeler de örneğin Almanya Parlamentosu Bundestag bir karar almıştı. Daha sonra Merkel çok güzel bir açıklama yaptı. 'Bu Meclisin aldığı karar bizi bağlamaz, yönetim olarak biz farklı düşünüyoruz'. Soykırımın hukuki tanımını da Sayın Merkel yapmıştı. Meclislerinden buna benzer karar geçiren ülkelerin yönetimleri de açıklamaları geçmişte yapmıştı. Dolayısıyla burada önemli olan yönetimin tutumudur."

AKAR: MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI BİR ŞEY

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Temsilciler Meclisi kararlarına ilişkin soru üzerine Akar, konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.



Akar, bir taraftan Türkiye'nin hudutlarının ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle Suriyelilerin evlerine güvenle ve gönüllülük esasına göre dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.



DAEŞ ile PYD/YPG/PKK başta olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Akar, "Bu çalışmaların anlaşılması lazım. Bu çalışmaların iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin herhangi bir şekilde böyle yanlış muameleye tabi tutulmaması lazım. Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum" diye konuştu.



Akar, bir soru üzerine "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz de biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor" dedi.



"Görüşmede devriyeyle ilgili detaylar da konuşuldu mu? Devriye ne zaman başlayacak?" sorusuna Akar, "Her şey konuşuldu. Devriyeler önümüzdeki günlerde başlayacak, 1-2 güne başlar" karşılığını verdi.



Terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine Akar, "Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bu çerçevede 3 bin DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ'lı teröristi de Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini hiçbir zaman unutmayalım. Bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasının terörle mücadele bakımından çok büyük önemi olduğunu sadece Türk değil, aynı zamanda Amerikan kamuoyunun da dikkatlerine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜL: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, dün ABD'de Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını içeren tasarının kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kararın manidar bir zamanda alındığını belirten Gül, şunları kaydetti:



"Manidar bir zamanlamayla ABD Temsilciler Meclisi'nden dün çıkan karar, beyhude bir girişimdir. Bizim için, devletimiz için, milletimiz için yok hükmündedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar, eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaktır. Tarihin istismarı, bunu yapanlara belki üç beş oy kazandırır. Saygın ve tutarlı olmayı bu küçük çıkarlara feda etmeyi göze alanlara hakikat merhem olamaz. Neyi neye feda ettikleri de kendi bilecekleri iştir, bizim derdimiz, tasamız değildir. Ancak şunu herkes bilmelidir, bizim tarihimizde utanç yoktur. Bu milletin tarihinde leke yoktur. Soykırım lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler. Bizim tarihimiz, hak, hakikat, adalet üzerine yükselir. Bizim coğrafyamız kırımdan, kıyımdan kaçanların sığınağıdır. Hem geçmiş hem bugün, bu yalın gerçeğin tanığıdır."

ABD'DEN TÜRKİYE KARŞITI İKİ TASARI



ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oyladı. Temsilciler Meclisi, ilk olarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısına da onay verdi.