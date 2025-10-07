Türkiye'den AİHM'ye Selahattin Demirtaş başvurusu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) 8 Temmuz’da Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu için ihlal kararı vermişti.

Edinilen bilgiye göre Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi tarafından verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden yeniden ele alınması talebinde bulundu.

8 EKİM'DE SÜRE DOLUYORDU



Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili başvuru için son tarih 8 Ekim'di.



Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili davada 6 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





