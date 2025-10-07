Türkiye'den AİHM'ye Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararı için yeniden değerlendirme talep etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, () 8 Temmuz’da 'ın tutukluluğu için ihlal kararı vermişti.

Edinilen bilgiye göre , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi tarafından verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden yeniden ele alınması talebinde bulundu.

8 EKİM'DE SÜRE DOLUYORDU

Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili başvuru için son tarih 8 Ekim'di. 

Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili davada 6 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


