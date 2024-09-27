Türkiye'den Alman basınındaki "sınırdışı iddialarına" yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Alman basınında çıkan iddiaları doğru olmadığını belirterek, Türkiye'nin vatandaşlarının toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay vermediğinin altını çizdi.



Keçeli, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir.



Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir."