Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'te son günlerde yaşanan felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı - 1

SEL FELAKETİ

Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde 4 gündür etkili olan muson yağmurları, sel ve heyelanları beraberinde getirdi.

Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Afet yönetim yetkililerinin verdiği bilgiye göre 23 kişi hayatını kaybetti, 65 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Felaketten yaklaşık 1,7 milyon kişi etkilenirken, altyapı ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi.

Eyalet genelinde sürdürülen kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da destek veriyor.

BANGLADEŞ'TE 13 CAN KAYBI

Komşu Bangladeş'te de 11 ilde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Afet Yönetimi Bakanlığı'na göre 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4,4 milyon kişi selden etkilendi.

Selde evler, mahsuller ve altyapı büyük hasar gördü.

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