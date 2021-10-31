Türkiye'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın üçüncü ülkeye sınır dışı edilmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katilinin ABD’den üçüncü bir ülkeye sınırdışı edilmesine tepki gösterdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 05:49

Türkiye'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın üçüncü ülkeye sınır dışı edilmesine tepki

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Türk diplomatın katili serbest: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan tahliye kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1982 yılında şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

Bilgiç, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan’ın katili terörist Sasunyan’ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğinin öğrenildiğini kaydeden Bilgiç, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

Bilgiç, bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceğinin aşikar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

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