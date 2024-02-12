Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı

Harekatın Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Devam eden saldırılar, Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Reuters'ın bildirdiğine göre ise diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İsrail limanlarında engellenen yardım sevkıyatı sorununu çözmek için İsrailli yetkililerle temasta olduğunu söyledi.

