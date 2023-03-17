Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliği için kapıyı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.'' dedi.

Cumhurbaşkanı, İsveç'in ise taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Finlandiya'nın deprem sırasında uzattığı yardım eli ve gönderilen yardımlar için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyorum. DEAŞ'ı sahada hezimete uğratan tek NATO üyesi biziz. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attıklarını gördük. Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

''İSVEÇ TERÖRİSTLERE KUCAK AÇTI''



Bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm caddesi sürekli olarak Türkiye'deki PKK, YPG uzantılarının gösterileri oluyor. 120 civarında teröristin listesini verdik, 'Bize verin.' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Terörle mücadelede Türkiye'ye yönelik olumsuz adımları gördüğümüz sürece, bu nereden gelirse gelsin her türlü tavrı almaya hazırız. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Finlandiya'da bu tür eylemler olmadığı için İsveç'ten ayırdık, olumlu yaklaşımımızı attığımız imzayla gösterdik. Yazıyı parlamentomuzu gönderdim. Bundan sonrası komisyon oradan da Genel Kurul'a gidecek. Temenni ederim ki seçim öncesi yetişir. İki ülkeye hayırlı olsun.''

''FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ İSVEÇ OLMADAN TAMAMLANAMAZ''

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise ''Çok üzücü bir afet felaket yaşandı bunun neticesinde de insanlar ortak fayda iyilik için çalışmanın önemini gördüler. Bunun örneklerini uluslararası arenada çoğaltabiliriz. Teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle görüşebilen konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz bunu yapan tek kişiniz. NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizi çok memnun ediyor. Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair. Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir komşumuz da var İsveç. Kendileri iyi insanlar iyi bir halk. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz Baltık Denizi'nde kıyımız var.'' diye konuştu.