Son dakika haberi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onayladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma' günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatlarının 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır. Cumhurbaşkanı Macron'un bu kararı, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir. Fransa'nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. Türkiye, 104 yıllık söz konusu tarihi olayın Ortak Tarih Komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir. Tüm bu hususları bildiği halde seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır."



Fransa'nın, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun bir kısmını işgal ederek Ermeni isyancıları sivil halka karşı insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmeye teşvik etmesinin tarihi bir gerçek olduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:



"Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslüman'ın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır. Macron'un oy elde etmek uğruna diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa'daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır. Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir."

ÇAVUŞOĞLU, FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian telefon görüşmesi yaptı.



FAHRETTİN ALTUN: UCUZ BİR POPÜLİZM VE BÜYÜK BİR HADSİZLİK ÖRNEĞİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir" ifadelerini kullandı.



Fahrettin Altun ayrıca paylaşımında Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

