Türkiye'den Fransa'ya kınama

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Fransa Senatosu ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarıyı kabul etmesine Ankara'dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denildi.

Açıklamada "Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır" ifadeleri de yer aldı.

Fransa Parlamentosu'nun bu kararla, Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Suriye kolu YPG'nin yanında saf tuttuğu da belirtildi.