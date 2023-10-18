Türkiye'den Gazze için hastane teklifi

Türkiye, en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Gazze'ye sağlık hizmeti sağlamak için harekete geçti.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı yakınına sahra hastaneleri kurmaya hazır olduklarını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge ile de görüşen Koca, bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmaları yürütümek üzere DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını paylaşan Bakan Koca "Her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir.'' dedi.

