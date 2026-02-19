Türkiye'den Gazze'ye yardım. 21. İyilik Gemisi Mersin'den yola çıktı

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor.

21. İyilik Gemisi, Mersin Limanı'ndan Gazze'ye doğru bugün yola çıktı.

Gemide, bölgedeki acil ihtiyaçlara yönelik geniş kapsamlı 3 bin 300 ton büyüklüğünde yardım malzemeleri bulunuyor. 175 bin gıda kolisinde giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesi yer alıyor. Gemideki malzemelerle 1 milyon kişinin bir aylık gıda ihtiyacının karşılanması da hedef arasında yer alıyor.

Gemi bugüne kadar yapılan en kapsamlı sevkiyat olarak öne çıkıyor.

Gemi iki günlük yolculuğun ardından Mısır'a ulaşması hedefleniyor. Gemiden tahliye edilen malzemeler Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısına yönlendirilecek.