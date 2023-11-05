Türkiye'den Gazze'ye yardım eli | Bakan Koca'dan nakil açıklaması

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Gazze'deki kanser hastaları ve durumu acil olan yaralıların Türkiye'ye nakli planlanıyor. Açıklamayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.



Bakan Koca, konuya ilişkin Mısırlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi konusunda karar birliğine varıldı." dedi.

İlk etapta, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere, acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışılacak.

