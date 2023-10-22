Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Cumhurbaşkanlığı uçağı ile tıbbi malzeme gönderildi

Uzman ekip, Mısırlı yetkililerle koordineli şekilde Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip ayrıca, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulması planlanan sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da yapacak.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların Türkiye'ye ait 3 kargo uçağıyla, El-Ariş Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor.