Türkiye'den Gazze'ye yardım eli | İnsani yardım sevkiyatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak daha yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmak üzere hareket etti" denildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında; Filistin halkına personel, tıbbi malzeme, battaniye ve gıda kolisi ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.



Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 kargo uçağının bugün saat 10.10'da ve 12.20'de Ankara'dan hareket ettiği kaydedilerek, "Cumhurbaşkanlığı'na ait 1 uçak ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait 9 kargo uçağı ile bugüne kadar toplamda; AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan 32 personel, 5 bin battaniye, 12 bin 600 yardım kolisi, 115 ton tıbbı malzeme ve 232 jeneratör bölgeye sevk edildi." denildi.