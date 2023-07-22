Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları Yunanistan'a ulaştı: Atina'dan Türkçe teşekkür mesajı

Yunanistan, günlerdir orman yangınlarıyla mücaedele ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina’ya vardı.
Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etti.
Burada düzenlenen karşılama törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Evangelos Turnas ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Diplomatik Danışmanı Dimitris Azemopulos katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak." ifadeleri kullanılmıştı.
YUNANİSTAN'DAN TÜRKÇE TEŞEKKÜR
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkçe de paylaşılan mesajda, "Yangın söndürme desteği ve şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'a yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
YANGIN SÖNDÜRME DESTEĞİ VE ŞİDDETLİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YUNANİSTAN&9;A YARDIM ETTİĞİ İÇİN ÜRKİYE&9;YE TEŞEKKÜR EDERİZ🙏&MDASH; Υπουργείο Εξωτερικών (@GREECEMFA) JULY 22, 2023
🇬🇷🇹🇷@MFATURKİYE
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