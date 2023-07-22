Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları Yunanistan'a ulaştı: Atina'dan Türkçe teşekkür mesajı

Burada düzenlenen karşılama törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Evangelos Turnas ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Diplomatik Danışmanı Dimitris Azemopulos katıldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak." ifadeleri kullanılmıştı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkçe de paylaşılan mesajda, "Yangın söndürme desteği ve şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'a yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

