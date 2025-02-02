Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'de

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elinin Gazze'de olduğu belirtilerek, 14. İyilik Gemisi'nin bölgeye ulaştığı belirtildi.



AFAD'ın çadır ve battaniye yüklü yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadelerine yer verildi.