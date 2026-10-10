Türkiye'den Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan 'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DİYALOG VE DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığı vurgulanan açıklamada, bu eylemlere bir an önce son verilmesi istendi.

Bakanlık, "Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.

BURHANETTİN DURAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Abha ve Riyad'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını belirten Duran, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini ifade etti.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduklarını yineleyen Duran, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

SALDIRILARDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanları ve diğer hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Saldırılar nedeniyle ülkedeki hava ulaşımında aksamalar yaşanırken, bazı uluslararası hava yolu şirketleri Riyad seferlerini askıya aldı.