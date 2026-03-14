Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken Irak da İran 'dan atılan füze ve dronların hedefi oluyor. Bu nedenle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Irak için uyarı geldi.

Bölgede güvenlik şartlarının hızla kötüleştiği belirtilirken protestoların düzenlendiği Bağdat'taki Yeşil Bölge, Bağdat ve Erbil havalimanları ile üçüncü ülke vatandaşlarının bulunduğu mekanlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Petrol üretimi yapılan tesislere, Musul ile Basra çevresine ve askeri bölgelere yaklaşılmaması tavsiye edildi. Ülkeden ayrılmak isteyenler için de hava sahasının 16 Mart'a kadar kapatıldığı hatırlatıldı, ancak kara sınırlarının hala açık olduğu ifade edildi.