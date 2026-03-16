Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a kara harekatına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kara harekatının İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştireceği belirtilirken, “En güçlü biçimde kınıyoruz.” denildi.

Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İSRAİL'DEN LÜBNAN'A KARA HAREKATI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine karşı, “sınırlı ve hedefi belirli” bir kara operasyonlarına başladığını açıkladı.

İsrail'in açıklamasında, “Güney Lübnan'daki önemli Hizbullah kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı. Amaç tehditleri ortadan kaldırmak ve Kuzey İsrail sakinleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak.” ifadeleri kullanıldı.