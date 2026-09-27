Türkiye'den İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yinelendi.



ÖMER ÇELİK: MESCİD-İ AKSA'YA BASKINI LANETLİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi.



Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz.

Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır.

Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."