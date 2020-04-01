Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi

Türkiye, corona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemeleri gönderdi.

ntv.com.tr 01.04.2020 - 08:58 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 09:17

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Malzemelerin yüklendiği uçak saat 09.00 sıralarında havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa'da corona virüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." dendi. 

Yardım malzemelerini iki ülkeye ulaştıracak olan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan saat 09.00 sıralarında havalandı.  

VİRÜSÜ YENEN İTALYAN ANLATTI

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