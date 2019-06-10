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Türkiye, A Milli Futbol Takımı'nın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya, Norveç'teki Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla durumu kınayan nota verdi.
Sorunsuz geçiş için yazışmaya rağmen sıkıntı yaşandığı öğrenildi.
Türkiye, takım güvenliğinin sağlanması için maçta güvenlik önlemleri talep etti.
Havalimanında yeniden sorun yaşanmaması için çıkış prosedürlerinin hızlandırılması istendi.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVKİDAŞINI ARAYACAK
Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacağı bildirildi.
SPOR BAKANI KASAPOĞLU İZLANDA'YA GİDECEK
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı.
MİLLİ TAKIM 3 SAAT BEKLETİLDİ
Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.
VİDEO: MİLLİ TAKIM'A İZLANDA'DA EZİYET