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Türkiye'den milli takımı havalimanında bekleten İzlanda'ya nota...
Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Norveç büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Nota yazılı olacak.
Sorunsuz geçiş için yazışmaya rağmen sıkıntı yaşadığı öğrenildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVKİDAŞINI ARAYACAK
Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak.
MİLLİ TAKIM 3 SAAT BEKLETİLDİ
Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.
VİDEO: MİLLİ TAKIMA İZLANDA'DA EZİYET