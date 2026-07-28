Türkiye’den Kerkük petrolüne stratejik ortaklık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji şirketi BP arasında hisse devir sözleşmesi imzalandı. Anlaşma kapsamında TPAO, BP Energy Company of Kirkuk Limited’in (BPECKL) yüzde 15 hissesini devraldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu ortaklıkla birlikte TPAO, Irak’ın en önemli petrol ve doğal gaz üretim merkezlerinden biri olan Kerkük ’teki sahaların geliştirilmesinde yer alacak. Şirket, yaklaşık 3 milyar varillik rezerv ve üretim potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla BPECKL’nin diğer ortaklarıyla birlikte çalışacak.

BP’nin Kerkük projesi, Baba ve Avana kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor. Irak hükümeti, söz konusu sahaların yeniden geliştirilmesine yönelik anlaşmaya Mart 2025’te nihai onay vermişti. Projenin ilk aşamasında yaklaşık 3 milyar varil petrol eş değeri üretimin hedeflendiği açıklanmıştı.

TPAO ile BP, şubat ayında petrol ve doğal gaz alanlarında stratejik iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, o dönemde iş birliğinin öncelikli alanının Irak ve özellikle Kerkük sahaları olduğunu belirtmişti.

Bayraktar, hisse devrinin TPAO’nun uluslararası varlığını güçlendirme hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, Kerkük’ün Türkiye açısından taşıdığı tarihî ve kültürel anlam nedeniyle anlaşmanın ayrıca önem taşıdığını ifade etti.