Türkiye'den KKTC'ye F-16 kalkanı. Adaya altı savaş uçağı gönderildi

Altı adet F-16 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) konuşlandırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde 6 adet F-16 ⁠savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığını duyurdu.

“İHTİYAÇ HALİNDE İLAVE TEDBİR ALINIR”

MSB'den yapılan açıklamada, gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ⁠ilave tedbirlerin alınmaya devam edileceği belirtlidi.

Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede çatışmaların yayılmasıyla birlikte KKTC'nin güvenliğini sağlamak için yürütülen ⁠planlama ⁠kapsamında Türkiye'nin KKKTC'ye F-16 savaş uçakları konuşlandırmayı değerlendirdiğini söylemişti.

Karar, Güney Kıbrıs'taki Ağrotur üssüne arka arkaya düzenlenen saldırıları n ardından geldi. İngiltere'nin İran'a saldıran ABD'ye üslerini açmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssünde drone alarmı verilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin bugün sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı.

Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etmişti.

DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Türkiye dışında da bölgedeki müttefik ve komşular bölge güvenliğine destek veriyor. Türkiye’nin hamlesi öncesinde, bölgedeki müttefik ve komşu ülkeler de Kıbrıs çevresine askeri varlıklarını kaydırdı.

Yunanistan, 4 adet F-16 gönderdi. Ayrıca Başbakan Miçotakis’in “filonun gururu” olarak tanımladığı Kimon fırkateyni de dahil olmak üzere iki gemiyi adaya sevk etti.

Fransa da Languedoc fırkateynini bölgeye ulaştırırken, Charles de Gaulle uçak gemisini yola çıkardı.

İngiltere de adadaki hava üssünün hedef alınması üzerine anti-drone füzeleriyle donatılmış 2 Wildcat helikopterini sevk etti adaya sevk etti.