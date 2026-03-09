Türkiye'den KKTC'ye F-16 kalkanı. Adaya altı savaş uçağı gönderiliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi yetkilisi, 6 adet F-16 savaş uçağının kısa zaman içerisinde KKTC'de olacağını duyurdu. Uçaklar güvenlik amacıyla bölgeye konuşlandırılacak, sivil uçuşlar aksamayacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada da son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla adaya F16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

Karar, Güney Kıbrıs'taki Ağrotur üssüne arka arkaya düzenlenen saldırıları n ardından geldi. İngiltere'nin İran'a saldıran ABD'ye üslerini açmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssünde drone alarmı verilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin bugün sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Türkiye dışında da bölgedeki müttefik ve komşular bölge güvenliğine destek veriyor. Türkiye’nin hamlesi öncesinde, bölgedeki müttefik ve komşu ülkeler de Kıbrıs çevresine askeri varlıklarını kaydırdı.

Yunanistan, 4 adet F-16 gönderdi. Ayrıca Başbakan Miçotakis’in “filonun gururu” olarak tanımladığı Kimon fırkateyni de dahil olmak üzere iki gemiyi adaya sevk etti.

Fransa da Languedoc fırkateynini bölgeye ulaştırırken, Charles de Gaulle uçak gemisini yola çıkardı.

İngiltere de adadaki hava üssünün hedef alınması üzerine anti-drone füzeleriyle donatılmış 2 Wildcat helikopterini sevk etti adaya sevk etti.