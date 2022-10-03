Türkiye'den Libya'ya 'üst düzey' ziyaret

Türkiye'den üst düzey bir heyet, bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Heyette, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Dönmez, Milli Savunma Bakanı Akar, Ticaret Bakanı Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak. Ziyarette bölgesel konular ve Libya'daki siyasi süreç görüşülecek.

Türkiye'den Libya'ya 'üst düzey' ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, 'den üst düzey bir heyetin 'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Milli Savunma Bakanı , Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi 'ın bugün Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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