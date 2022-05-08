Türkiye'den Mısır'daki patlamada ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan söz konusu saldırı kınandı.



Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.



Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta gerçekleşen çatışmada 1’i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.



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