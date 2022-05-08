Türkiye'den Mısır'daki patlamada ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye, Mısır’da Süveyş Kanalı’nın doğusundaki bir su pompa istasyonunda dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 11:44

Türkiye'den Mısır'daki patlamada ölenler için başsağlığı mesajı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan söz konusu saldırı kınandı.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta gerçekleşen çatışmada 1’i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.

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