Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından Netanyahu ve Moskovitch hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026'da yakalama emri verildiğini hatırlattı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

“İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanan Netanyahu ve Moskovitch hakkında kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildiğini ve ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini aktardı.

UCM TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıklamıştı.

İsrail, UCM'nin yargı yetkisini reddederek tutuklama emirlerinin kaldırılmasını talep etti ancak Mahkeme Temmuz 2025'te bu talebi reddetti ve emirler yürürlükte kaldı.

Eylül 2025'te ise Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için ABD'ye giderken, UCM kararını uygulayabilecek ülkelerin hava sahalarından kaçınmak amacıyla farklı bir uçuş rotası kullandığı gündeme gelmişti.