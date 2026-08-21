Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
21.08.2026 14:45
Son Güncelleme: 21.08.2026 15:16
Netanyahu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 4'er bin 596'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu'na saldırıdaki sorumluluğundan dolayı Netanyahu ve Afek Moskovitch için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı.
Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma sürüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Netanyahu ve Moskovitch hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026'da yakalama emri verildiğini hatırlattı.
KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
“İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanan Netanyahu ve Moskovitch hakkında kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildiğini ve ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini aktardı.
UCM TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI
Uluslararası Ceza Mahkemesi, (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
Mahkeme, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıklamıştı.
İsrail, UCM'nin yargı yetkisini reddederek tutuklama emirlerinin kaldırılmasını talep etti ancak Mahkeme Temmuz 2025'te bu talebi reddetti ve emirler yürürlükte kaldı.
Eylül 2025'te ise Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için ABD'ye giderken, UCM kararını uygulayabilecek ülkelerin hava sahalarından kaçınmak amacıyla farklı bir uçuş rotası kullandığı gündeme gelmişti.
İsrail donanması, geçtiğimiz yıl Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenlemişti.
İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere İsrail güvenlik unsurları tarafından silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin soruşturmada iddianame düzenlenmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arasında bulunduğu 35 şüpheli hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve bin 102'şer yıl 9'ar aydan 4'er bin 596'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, 1 Ekim 2025'te Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.