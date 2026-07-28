Türkiye'den orman yangınlarıyla boğuşan Fransa'ya söndürme uçağı desteği

Türkiye , Fransa 'da devam eden orman yangınlarına müdahale için iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını görevlendirdiklerini bildirdi.

Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, destek talebinin Fransa'dan geldiğini bildirdi.

İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kapsamda harekete geçtiklerini ifade eden Yumaklı, iki yangın söndürme uçağı görevlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Yumaklı, "Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek, "Ormanlar, bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınları için söndürme uçağı görevlendirmişti.

FRANSA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor .

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı.

Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.