Türkiye’den Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için Pakistan'a başsağlığı diledi.

Türkiye’den Pakistan’a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında dokuz askerin şehit olduğunu, beşinin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

" olarak, kardeş Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker hayatını kaybetmişti.

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