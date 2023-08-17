Türkiye'den Rusya'ya gemi baskını uyarısı

Palau bandıralı "Şükrü Okan" adlı kuru yük gemisine Rus askerleri tarafından yapılan baskına Türkiye'nin tepkisiz kaldığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücalede Merkezi'nden yalanlama geldi.



Açıklamada, Türkiye'nin baskına tepki göstermediği iddialarının manipülasyon içerdiği vurgulandı. Şükrü Okan gemisine baskının Türk karasularında değil, uluslararası sularda gerçekleştiğinin altı çizildi.

Geminin sahibinin Türk olmasına karşın Türk bandıralı olmadığı vurgulanan açıklamada "Uluslarası hukukta geminin sahibi ve personelin milliyetinden ziyade önemli olanın bayrak devleti" olduğu belirtildi.

Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahalenin ardından Rus yetkililerin, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tür girişimlerden kaçınılması konusunda ikaz edildiği ifade edildi.