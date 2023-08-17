Türkiye'den Rusya'ya gemi baskını uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Palau bandıralı "Şükrü Okan" adlı kuru yük gemisine Rus askerleri tarafından yapılan baskına yönelik Türkiye'nin Rusya'yı uyardığını bildirdi.

Türkiye'den Rusya'ya gemi baskını uyarısı
Karadeniz'de Türk gemisine baskın

Karadeniz'de Türk gemisine baskın

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Palau bandıralı "Şükrü Okan" adlı kuru yük gemisine Rus askerleri tarafından yapılan baskına 'nin tepkisiz kaldığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücalede Merkezi'nden yalanlama geldi.

Açıklamada, Türkiye'nin baskına tepki göstermediği iddialarının manipülasyon içerdiği vurgulandı. Şükrü Okan gemisine baskının Türk karasularında değil, uluslararası sularda gerçekleştiğinin altı çizildi.

Geminin sahibinin Türk olmasına karşın Türk bandıralı olmadığı vurgulanan açıklamada "Uluslarası hukukta geminin sahibi ve personelin milliyetinden ziyade önemli olanın bayrak devleti" olduğu belirtildi.

Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahalenin ardından Rus yetkililerin, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tür girişimlerden kaçınılması konusunda ikaz edildiği ifade edildi.

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