Türkiye'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırdı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 14:14

Türkiye'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı

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'nın 'ya başlattığı askeri operasyona ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.

''BU HAKSIZ VE HUKUKSUZ EYLEMİ BİR AN ÖNCE DURDURUN''

Açıklamada, bu saldırının Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi tehdit teşkil ettiğini belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan , sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."

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