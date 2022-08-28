Türkiye'den selin vurduğu Pakistan’a yardım

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve 1000’den fazla Pakistanlı’nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilecek.



İLK YARDIMLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ



Pakistan’da selden etkilenen afetzedelere yönelik 1.120 adet aile tipi çadır, 3.000 adet gıda kolisi, 1.000 adet hijyen malzemesi ve 1.000 adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi.

Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti.



YARDIM MALZEMELERİN GÖNDERİLMESİNE BUGÜN DE DEVAM EDİLECEK



İlk etapta gönderilecek 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek malzemesinden oluşan yardım malzemesinin gönderilmesi işlemine bugün de devam edilecek.