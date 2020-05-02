Türkiye'den Somali'ye yerli solunum cihazı yardımı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye yapılan yardımı, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak" sözleriyle duyurdu.

ntv.com.tr 02.05.2020 - 14:27 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 14:30

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Türkiye, yardım amacıyla Somali'ye yerli imkanlarla üretilen solunum cihazlarından gönderdi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. 

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.

Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!"

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