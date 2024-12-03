Türkiye'den Suriye diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Sudani ile görüştü

Ankara'nın Suriye diplomasisi sürüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Görüşmelerde, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde Türkiye’nin bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye’de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirtti.

Bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı, Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu da ifade etti.



Türkiye’nin Suriye’de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda, Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

ERDOĞAN-SUDANİ GÖRÜŞMESİ



Erdoğan Irak Başbakanı Sudani il gerçekleştirdiği görüşmede de,Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar veril-memesi olduğunu belirtti.



Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını da ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti.

