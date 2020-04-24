Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, 1915 olaylarıyla ilgili "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.



Türkiye'den Trump'ın açıklamasına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklaması Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel almaktadır.



İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz.



Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir.

"KOMİSYON ÖNERİMİZ GEÇERLİ"



1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.



"ABD YÖNETİMİ GERÇEĞİ GÖRMELİ"



Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir.



Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."

