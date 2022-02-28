Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı

Ukranya'ya tahliyeye giden iki otobüs Bulgaristan'da yoldan çıktı. Tipi nedeniyle kara saplanan otobüs şöförleri yardım istedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 07:40

Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı

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'nın 'ya saldırısı üzerine, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için 'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2 otobüs, Bulgaristan'da şiddetli tipi nedeniyle yoldan çıktı.

Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.

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İstanbul’dan yola çıkıp Ukrayna’ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, “Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı” dedi.

Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek “Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada” diye konuştu.

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